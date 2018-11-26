Персонал и посетители магазина Bosco в Петербурге не пострадали при пожаре

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Персонал и посетители магазина Bosco в Санкт-Петербурге, в котором в понедельник произошло возгорание, не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Bosco.

Трехэтажное офисное здание, на первом этаже которого находится магазин Bosco, загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Петербурге, эвакуированы более 200 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Тушение пожара проходит по 3 номеру сложности.

"В части помещений арендованных компаний Bosco по адресу Большой проспект, дом 59 произошло возгорание. Все посетители и персонал были эвакуированы в соответствии с инструкциями. Никто не пострадал. Городские службы сработали своевременно", — рассказали в пресс-службе Bosco.

Bosco di Ciliegi управляет около 200 монобрендовыми магазинами одежды и аксессуаров: Hugo Boss, Max&Co, Max Mara, Moschino, Omega и другими, а также развивает магазины под одноименным брендом.