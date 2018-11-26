Полиция отпустила мужчин, задержанных с оружием у Сбербанка в центре Москвы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полиция отпустила трех мужчин, задержанных в понедельник днем у отделения Сбербанка в центре Москвы с травматическим пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Как ранее передавал с места событий корреспондент РИА Новости, трое мужчин припарковались на автомобиле BMW с заклеенным номером у отделения Сбербанка на Зубовском бульваре. Прохожие заметили, как один из пассажиров BMW перебирал в руках пистолет, и вызвали полицию.

"После необходимой проверки данные граждане отпущены. Травматическое оружие зарегистрировано законном порядке, документы у владельца имеются", — пояснили в пресс-службе.

Подробности не уточняются.