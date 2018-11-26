В Петербурге перекрыли движение в районе пожара в офисном здании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Движение в районе пожара в доме №59 по Большому проспекту Петроградской стороны от Каменностровского проспекта до Тучкова моста в Петербурге полностью перекрыто, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

"В связи с ликвидацией пожара движение от Каменностровского проспекта до Тучкова моста полностью перекрыто", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, горит трехэтажное нежилое здание с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. В 15:18 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности №2, в 15:24 мск — №3.