В Самарской области проверяют данные о нападении собаки на ребенка

САМАРА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку информации СМИ, что в Сызрани Самарской области собака напала ребенка, сообщает СУСК по региону.

По информации портала "Маленькая Сызрань", который ссылается на очевидца произошедшего, вечером в воскресенье на улице Лазо у местного рынка большая собака, похожая на алабая, укусила шестилетнего мальчика за лицо. По данным портала, укус был настолько сильный, что практически было видно лобовую кость, ребенок госпитализирован.

"Следственным отделом по городу Сызрань начата доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, по факту нападения собаки на маленького ребенка", — говорится в сообщении.