В Петербурге около 140 человек тушат пожар в офисном здании

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Около 140 человек и 39 единиц техники привлечены к тушению крупного пожара в трехэтажном торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, на первом этаже которого находятся магазины и салоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что трехэтажное офисное здание, на первом этаже которого находится магазин Bosco, загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Санкт-Петербурге, эвакуированы более 200 человек.

"По тушению работают более 39 единиц техники и 139 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на первом этаже горящего здания располагаются магазины и салоны, на втором и третьем этажах – административные помещения. Предварительно, погибших и пострадавших нет.