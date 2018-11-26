Мать четверых детей, погибших при пожаре в Туле, умерла в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Мать погибших при пожаре в Туле четверых детей скончалась в больнице, сообщила РИА Новости в понедельник представитель СУСК РФ по региону.

Четверо маленьких детей погибли на прошлой неделе при пожаре в квартире в Туле, их мать была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с ожогами. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Женщина скончалась вчера вечером в больнице", — сказала собеседница агентства.

Согласно информации ведомства, у женщины были две родные дочери и пять приемных детей. После тушения пожара следователи обнаружили тела двух ее родных дочерей в возрасте трех лет и тела приемных 6-летнего сына и годовалой дочери, еще трое приемных детей отсутствовали дома, находились в детских социальных учреждениях. Также следственное управление сообщало, что в настоящее время устанавливается местонахождение главы семьи.