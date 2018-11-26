Раненная в Махачкале певица Машидат Омарасхабова остается в реанимации

МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Раненная в Махачкале дагестанская певица Машидат Омарасхабова всё ещё находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Днем в воскресенье представитель ГУ МВД по республике сообщал, что дагестанская певица Омарасхабова была ранена во дворе своего дома неизвестным из огнестрельного оружия, певицу госпитализировали и прооперировали. По данным МВД, она находилась в стабильном состоянии. Позднее Минздрав отмечал, что певица находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Все без изменений, она так же находится в реанимации в тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

Представитель ГУ МВД ранее отмечал, что возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.