В Подмосковье новорожденный ребенок погиб при пожаре в частном доме

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двухмесячный ребенок погиб при пожаре в частном доме в Московской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает ГСУСК по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела двухмесячного ребенка в одном из дачных домов в ходе ликвидации пожара по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
Добавляется, что предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки на террасе дома.