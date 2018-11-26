В Подмосковье новорожденный ребенок погиб при пожаре в частном доме

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двухмесячный ребенок погиб при пожаре в частном доме в Московской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает ГСУСК по Московской области.

Согласно информации следствия, вечером 24 ноября в Щелковском районе в доме, где проживает 35-летняя женщина и её новорожденная дочь, произошло возгорание. Спасти дочь женщине не удалось из-за сильного задымления и быстро распространяющегося пламени. Ребенок погиб от сильного ожога.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела двухмесячного ребенка в одном из дачных домов в ходе ликвидации пожара по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки на террасе дома.