В Татарстане более 20 человек обвиняют в незаконных банковских операциях

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 22 предполагаемых участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях более чем на 4,4 миллиарда рублей, сообщает надзорное ведомство.
"По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом, помогая им уходить от налогов. За свою "помощь" обнальщики получали вознаграждение от 1,5% до 9%", — говорится в сообщении.
Как установило следствие, помимо организатора, шесть участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще семь взаимодействовали с заказчиками незаконных услуг, пятеро вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали "клиентам".
"Общий объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 миллионов рублей. Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях", — уточняет ведомство.
Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело по существу рассмотрит Набережночелнинский городской суд.