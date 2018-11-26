В Татарстане более 20 человек обвиняют в незаконных банковских операциях

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 22 предполагаемых участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях более чем на 4,4 миллиарда рублей, сообщает надзорное ведомство.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, незаконном хранении огнестрельного оружия, незаконном хранении наркотических средств.

"По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом, помогая им уходить от налогов. За свою "помощь" обнальщики получали вознаграждение от 1,5% до 9%", — говорится в сообщении.

Как установило следствие, помимо организатора, шесть участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще семь взаимодействовали с заказчиками незаконных услуг, пятеро вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали "клиентам".

"Общий объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 миллионов рублей. Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях", — уточняет ведомство.

Добавляется, что при обыске в жилище одного из соучастников в Набережных Челнах оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и наркотические средства

Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело по существу рассмотрит Набережночелнинский городской суд.