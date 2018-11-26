В Волгоградской области завели дело против учителя с фальшивыми дипломами

ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Лжепедагог с тремя фальшивыми дипломами вела уроки английского языка, химии и биологии в сельской школе в Волгоградской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

По данным полиции, 33-летняя женщина в 2016 году устроилась в школу в Иловлинскомй районе Волгоградской области учителем английского языка в начальных классах, при поступлении на работу она предъявила диплом "биолога-эколога" Сургутского университета, а также документы о переподготовке, дающие право преподавать английский.

"Однако в результате проверки оперативные сотрудники установили, что обучение в указанном учебном заведении подозреваемая не закончила, диплом ей не выдавался, переподготовку она не проходила и данными специальностями не обладает", — говорится в сообщении ведомства.

По информации полиции, против лжепедагога возбудили уголовное дело по статье "использование заведомо ложного документа" и в ходе расследования выяснилось, что женщина в школе еще вела уроки химии и биологии, на что у нее были соответствующие диплом Казанского Федерального университета, также был диплом педагога-дефектолога Волгоградского государственного социально-педагогического университета, и они оказались фальшивыми.

"Женщина созналась в содеянном, пояснив, что поддельные дипломы несколько лет назад приобрела через сеть интернет", — говорится в сообщении полиции.

Как уточняет ведомство, женщине за использование поддельных документов грозит арест до 6 месяцев.