Двух пострадавших при обрушении моста под Воронежем выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 26 ноя — РИА Новости. Врачи выписали из больницы двух из шести пострадавших при обрушении моста в Воронежской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло 21 ноября около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "КамАЗ", который вел ремонтные работы, и два грузовика с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие. Троих из них медики доставили в больницу города Борисоглебска в тяжелом состоянии, троих положили в местную районную больницу, но затем одного из них перевели в Воронежскую областную клиническую больницу №1.

"На 26 ноября после обрушения моста в Терновском районе в медучреждениях области остаются трое пострадавших. Состояние двух пациентов в Борисоглебской районной больнице оценивается как средней тяжести. Двое пострадавших, получавших лечение в Терновской районной больнице, выписаны на амбулаторное лечение. Также один пациент продолжает лечение в воронежской областной клинической больнице №1, он находится в стабильном состоянии средней тяжести", — отметил представитель департамента.

Он уточнил, что шестой пострадавший при обрушении моста, получивший наиболее тяжелые травмы, скончался 24 ноября.