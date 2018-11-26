Двух пострадавших при обрушении моста под Воронежем выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 26 ноя — РИА Новости. Врачи выписали из больницы двух из шести пострадавших при обрушении моста в Воронежской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
"На 26 ноября после обрушения моста в Терновском районе в медучреждениях области остаются трое пострадавших. Состояние двух пациентов в Борисоглебской районной больнице оценивается как средней тяжести. Двое пострадавших, получавших лечение в Терновской районной больнице, выписаны на амбулаторное лечение. Также один пациент продолжает лечение в воронежской областной клинической больнице №1, он находится в стабильном состоянии средней тяжести", — отметил представитель департамента.
Он уточнил, что шестой пострадавший при обрушении моста, получивший наиболее тяжелые травмы, скончался 24 ноября.