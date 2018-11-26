СК проверит сообщения о пытках в исправительной колонии в Омске

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Омской области проверит опубликованную в СМИ информацию о пытках над заключенными в исправительной колонии №3 в Омске, сообщил РИА Новости представитель управления.

В понедельник " Новая газета " в статье сообщила о фактах пыток над заключенными омской ИК-3 со стороны как сотрудников учреждения, так и сотрудничающих с администрацией заключенных. По данным издания, несколько человек, освободившихся в этом году из колонии, заявили о пытках в СУСК по Омской области.

"Информация будет проверена. Сотрудники уже получили распоряжение руководства", — сказал собеседник агентства, добавив, что, возможно, о каких-либо результатах проверки можно будет говорить в конце недели.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Омской области Наталия Бугрова сообщила РИА Новости, что представитель комиссии посещают исправительную колонию №3 регулярно, и сигналов о жестоком обращении от заключенных не поступало.

Председатель ОНК также сообщила, что две недели назад колонию посетили два члена комиссии, провели полный обход учреждения с посещением всех отрядов. В ходе визита были проведены групповые и индивидуальные беседы с осужденными. "То есть эту колонию проверяли совсем недавно", — сказала Бугрова, добавив, что пока не знакома с данными СМИ о жестоком обращении в колонии.