В Нижнем Новгороде будут судить стрелявших по остановкам водителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Водители-вандалы, расстрелявшие из пневматического пистолета стекла более двадцати остановочных павильонов в Нижнем Новгороде, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Ленинского района города.

Проведенным дознанием установлено, что в ночное время в середине августа 2018 года двое водителей нижегородского предприятия стреляли из пневматического пистолета по стеклам остановок общественного транспорта. В результате были разбиты 27 стекол на общую сумму 84,5 тысячи рублей.

В негодность для использования была приведена 21 остановка в Советском, Автозаводском, Ленинском, Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Кроме того, один из злоумышленников накануне совершенного преступления, находясь на территории Нижегородской области в городе Урень, умышленно повредил автомобиль своей коллеги, в то время, пока она находилась на работе, выстрелив в него из пневматического пистолета.

"Виновные были установлены в кратчайшие сроки благодаря записям камер наружного видеонаблюдения. Ими оказались двое ранее не судимых 31-летних жителя Нижегородской области, один из которых имеет семью и сына. В ходе дознания виновные лица признали вину в совершенном преступлении и возместили причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении прокуратуры.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье "вандализм", максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.