Мать главаря кущевской банды отказалась от статуса ИП

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Мать главаря кущевской банды Надежда Цапок с конца ноября прекратила заниматься индивидуальным предпринимательством, указано в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

До последнего времени Цапок отбывала срок в колонии за мошенничество (ее признавали виновной трижды в ходе трех разных процессов о хищениях), но в конце сентября вышла на свободу. С чем именно связано ее решение прекратить занятия индивидуальным предпринимательством, не уточняется.

"Сведения об индивидуальном предпринимателе Цапок Надежда Алексеевна … Дата внесения записи в ЕГРИП — 20.11.2018… Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", — говорится в выписке из реестра.

Запись внесена в ЕГРИП налоговой инспекцией на основании заявления Цапок от 13 ноября.

Согласно сведениям из ЕГРИП, Надежда Цапок была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя администрацией Кущевского района Краснодарского края в 2004 году и занималась "производством и реализацией сельхозпродукции".

Летом 2011 года Цапок была признана виновной в афере с получением субсидии для ее агрофирмы "Артекс-Арго" на 15 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам заключения, с тех пор она находилась в местах лишения свободы.

В 2014 году ее снова судили — на этот раз за аферу с землей. Было доказано, что, будучи гендиректором "Артекс-Агро", Цапок в 2006–2007 годах "обманным путем приобрела право собственности на земельные участки общей площадью свыше 770 гектаров" в Кущевском районе Кубани. Тогда ее приговорили к шести с половиной годам колонии.

Наконец, в 2016 году Кущевский районный суд в третий раз признал Цапок виновной в мошенничестве: в 2005-2010 годах она по подложным документам получила земли площадью более 90 гектаров. Ущерб Кущевскому сельскому поселению превысил три миллиона рублей.

В итоге, Цапок дали 7,5 лет колонии. В конце сентября она вышла на свободу в связи с пересчетом срока по новому закону.

Ее сына, Сергея Цапка, и членов его банды осудили за убийство 12 человек в кубанской станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.