В Саратовской области пять человек погибли от отравления угарным газом

САРАТОВ, 26 ноя — РИА новости, Эдуард Демьянец. Семья из пяти человек, включая троих детей, погибла, предположительно, от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в селе Гвардейское Красноармейского района.

"По предварительным данным, в частном доме обнаружены тела детей 2012, 2016 и 2018 годов рождения и их родители, которые погибли, предположительно, от отравления продуктами горения", — сказал собеседник агентства.

В региональном СУСК подтвердили эту информацию. По предварительным данным ведомства, в понедельник днем фельдшер поликлиники прибыла на патронаж в семью, где воспитываются трое малолетних детей, на стук медика никто не откликнулся, при этом дверь в дом оказалась не заперта, и она вошла внутрь, где увидела тела детей и их родителей 31 и 33 лет.

"Предпринятые медиком попытки оказать первую помощь пострадавшим, результатов не дали. В настоящее время следователями СК проводится осмотра места происшествия. В ходе осмотра телесных повреждений ни у кого из погибших не выявлено. Не исключается версия о том, что причиной гибели семьи стало отравление угарным газом… По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших, а также строительно-техническую экспертизу с целью определения исправности газового оборудования, которым отапливался дом.