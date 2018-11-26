Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Первомайский районный суд Краснодара освободил из-под административного ареста рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом написал в Facebook его адвокат Алексей Аванесян.

Исполнителя задержали во время выступления на улице перед клубом, когда он забрался на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три протокола об административных правонарушениях.

В четверг суд арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему добавил мировой судья. По статье об "организации массового пребывания граждан в общественных местах" рэпер был оправдан.

За Кузнецова вступили многие деятели культуры, а рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) решили дать специальный концерт в его поддержку. Ряд СМИ сообщили, что сборы от продажи билетов на концерт составили порядка шести миллионов рублей.