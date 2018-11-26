Участника проекта "Голос" обокрали в самолете

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участника российского проекта "Голос" итальянского певца Валерио Згарджи обокрали в самолете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что самолет следовал рейсом Самара — Москва. Неизвестный похитил из рюкзака Згарджи итальянский паспорт, банковские карты и 500 евро.

Певец обнаружил пропажу уже в Москве и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Згарджи участвует в седьмом сезоне популярного вокального шоу "Голос". Он член команды Константина Меладзе. Музыканту 38 лет.