В Подмосковье под грудой мусора нашли тело женщины со связанными ногами

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Тело женщины со связанными скотчем ногами и ремнем на шее обнаружено под грудой мусора в Ступинском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В поселке Жилево городского округа Ступино возле строящегося здания под грудой мусора со связанными скотчем ногами и брючным ремнем на шее, а также резаной раной уха и гематомами на лице обнаружено тело 38-летней женщины", — рассказали в пресс-службе, отметив, что сообщение в правоохранительные органы поступило в субботу.

По данным ведомства, женщина погибла около семи суток назад.

Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, ведется поиск лиц, причастных к убийству.

"Назначено проведение судебно-медицинского исследования. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе.