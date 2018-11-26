Адвокат Хаски считает, что суд не обосновал жесткость наказания рэпера

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Краснодарский суд, арестовавший рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) за мелкое хулиганство на 12 суток, не обосновал жесткость наказания и фактически наказал не артиста, а его фанатов, заявил адвокат рэпера Алексей Аванесян.
В понедельник утром один из адвокатов артиста Наталья Жданович сообщила РИА Новости о том, что защита подала жалобы на судебные постановления об аресте Хаски. По ее мнению, материалы по отказу в медосвидетельствовании были рассмотрены с нарушением территориальной подсудности, а решение по мелкому хулиганству принято на основании недопустимых доказательств.
"Все эти исключительные личные обстоятельства суд не учел. И эту ошибку, как мы считаем, он должен срочно (трое суток на рассмотрение заявления) исправить", — добавил он.
Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дадут концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку своего коллеги Хаски (Дмитрий Кузнецов), которого арестовали за хулиганство в Краснодаре, сообщил Мирон Федоров в Instagram. Концерт состоится в московском клубе "Главклуб Green Concert" в понедельник, 26 ноября.