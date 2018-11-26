В Пермском крае пятиклассницу избили после игры в снежки

Молодые люди играют в снежки на Манежной площади в Москве. Архивное фото

Молодые люди играют в снежки на Манежной площади в Москве. Архивное фото

ПЕРМЬ, 26 ноя — РИА Новости. Министерство образования Пермского края организовало проверку в одной из школ города Краснокамска, где в результате конфликта, возникшего во время игры в снежки, пострадала пятиклассница, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным министерства, в минувший понедельник в одной из школ Краснокамска произошел конфликт между пятиклассниками.

"Дети на стадионе школы играли в снежки. Девочка попала снежком в одного из одноклассников, на что последний отреагировал, поставив подножку, и уронил девочку на снег. Пока не установлено умысла по причинению вреда и неприязненных отношений между участниками событий", — поясняют в министерстве.

Однако, по словам матери пострадавшей ученицы, возникший конфликт завершился избиением ребенка. Подробности инцидента женщина рассказала членам региональной общественной организации "За права многодетных Пермского края", куда она написала с просьбой о помощи. Обращение матери опубликовано в группе организации "ВКонтакте".

"Пришли пятеро одноклассников и стали обкидывать их снежками […] стали швырять из рук в руки, кидать на землю […] Попыталась убежать, тогда на бегу ей поставили подножку, и она полетела далеко вперед, ударилась лбом об торчащий большой кусок асфальта", — цитируют общественники мать девочки.

По факту случившегося министерство образования сформировало комиссию, куда, помимо сотрудников ведомства, входят специалисты местного управления образования и КДН.

"На данный момент организовано служебное расследование действий сотрудников школы, восстанавливается картина произошедшего инцидента между детьми", — рассказали агентству в минобре.

По данным ведомства, в инциденте также разбираются сотрудники отдела внутренних дел и прокуратуры Краснокамского района.

"По результатам проверки будут приняты соответствующие управленческие решения. Должностные лица, в отношении которых будет установлено нарушение, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — заверили в министерстве образования.

В ведомстве также добавили, что сейчас в школе проводится работа с учениками и родителями класса, где случилось происшествие. Для урегулирования конфликта привлечены специалисты районного психологического центра "Компас" и муниципальной службы примирения.

"При согласии родителей пострадавшей, ей будет оказана вся необходимая помощь", — отметили в краевом минобре.