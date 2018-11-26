В центре Казани горело офисное здание на площади 500 квадратных метров

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в офисном здании в центре Казани, откуда в понедельник утром были эвакуированы порядка 30 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в офисном здании по улице Университетская, 22, поступило в 8.42 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работали по номеру вызова N 2. Администрация эвакуировала посетителей и персонал из помещений — порядка 30 человек. Возгорание произошло на мансардной пристройке.

"В 9.37 мск — ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 10.37 — полная ликвидация пожара", — сказал Родыгин.

По информации собеседника агентства, пострадавших нет.

На тушение пожара было подано семь стволов РСК-50, один лафетный ствол. Организовано три боевых участка, работают семь звеньев газодымозащитной службы. Всего к ликвидации пожара привлечены 97 человек и 30 единиц техники.