В Череповце пенсионера вновь будут судить за распространение детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Следственные органы Череповца завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летнего местного жителя, разославшего по электронной почте видеоматериалы с детской порнографией, сообщает в понедельник СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следствия, в феврале 2016 года житель Череповца… совершил умышленные действия по распространению запрещенных материалов. Обвиняемый сначала скопировал на свой компьютер, а затем отправил электронной почтой одному из пользователей сети видеофайлы, содержащие порнографические изображения лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста", — говорится в сообщении.

Этот факт был выявлен после того, как в 2017 году пенсионер уже был осужден за аналогичное преступление, уточняет СУСК. Новое уголовное дело расследовалось по статье "оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.