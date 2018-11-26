В Подмосковье задержали приезжего из Средней Азии с 1,6 кг героина

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила в понедельник журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Ногинское" задержан 26-летний уроженец одной из стран Средней Азии.

"При проведении личного досмотра правонарушителя, а также в ходе обыска по месту его проживания полицейскими обнаружен и изъят 191 сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином общей массой более 1,6 кг", – сообщила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 "Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.