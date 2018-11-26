В Красноярском крае арестовали одного из руководителей регионального ПФР

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении более 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка СК.

"Трофимов арестован. Он является подозреваемым по делу о хищении в фонде. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — сказал собеседник агентства.

В краевом управлении ФСБ сообщили, что подозреваемый должен ознакомиться с материалами, после чего ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по материалам управления ФСБ в отношении неустановленных должностных лиц отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю после хищения на госконтрактах более 70 миллионов рублей.

По предварительной версии следствия, в конце прошлого года отделение ПФР провело аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске. Начальная цена составила более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость в два с половиной раза ниже — около 54 миллионов рублей. По информации СК, таким образом, более 70 миллионов рублей были похищены.

В СК сообщили, что следователи совместно с УФСБ провели обыски в кабинетах сотрудников отделения ПФР, изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации.