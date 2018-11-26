Защита попросила освободить экс-полицейского по делу об изнасиловании в Уфе

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

УФА, 26 ноя — РИА Новости. Защита экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, арестованного с еще двумя коллегами по делу о групповом изнасиловании девушки – дознавателя в Уфе, ходатайствует следствию и прокурору региона об освобождении подзащитного на время следствия, сообщил РИА Новости адвокат Матвеева Аслям Халиков.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

Адвокаты экс-полицейских ранее заявили РИА Новости, что двое подзащитных имеют алиби, так как есть записи видеокамер наблюдения, по которым видно, что подозреваемые в момент совершения преступления были в другом месте. После этого защита потерпевшей сообщала, что пострадавшая девушка не ходит на работу, но выполняет все требования следователей, необходимые при расследовании дела.

Ранее адвокат экс-начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева заявила ходатайство следователям о прекращении уголовного преследования и освобождении подзащитного из-под ареста.

"Отправил ходатайство руководству следственного отдела по Кировскому району, кроме того написал соответствующую жалобу районному прокурору об отмене ареста Эдуарда Матвеева на время расследования уголовного дела. Считаем, что это будет правильно, так как нет никаких оснований держать его под стражей, нет доказательств совершения преступления", — заявил РИА Новости адвокат Аслям Халиков.

После инцидента руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца всех подозреваемых, до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в высшей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.