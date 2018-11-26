В Кузбассе ребенку присудили компенсацию после нападения собаки

КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Междуреченский городской суд в Кемеровской области по иску прокурора присудил ребенку компенсацию морального вреда за нападение овчарки, после которого ему оперировали ногу и потребовалась помощь психологов, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе этого года. Владелец собаки выгуливал ее без намордника и поводка во дворе дома. Овчарка укусила мальчика.

"После случившегося он был доставлен в медицинское учреждение с рваной раной ноги, ему сделали операцию. Неделю семилетний пострадавший находился на стационарном лечении. В связи с травмой мама была вынуждена обратиться за психологической помощью для сына", — говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, причиненная ребенку травма квалифицируется как легкий вред здоровью. Мать мальчика обратилась в прокуратуру Междуреченска с просьбой защитить его права.

"На днях Междуреченский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал ребенку компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.