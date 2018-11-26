На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения "Газели" и Toyota на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты, обстоятельства случившегося и степень ответственности участников устанавливаются, отметили в ведомстве.
По информации УГИБДД по региону, по предварительной версии, водитель "Газели" не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Regius. Пострадавшие госпитализированы, водитель и пассажиры "Газели" — жители Труновского района, водитель иномарки — житель Ростовской области.