На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения "Газели" и Toyota на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.

"Около 8 часов утра на 36 километре автодороги "Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское" произошло лобовое столкновение встречно движущихся транспортных средств "Газели" и Toyоta. В результате происшествия в больницу доставлены водитель и 6 пассажиров грузопассажирского автомобиля и водитель иномарки", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, обстоятельства случившегося и степень ответственности участников устанавливаются, отметили в ведомстве.

По информации УГИБДД по региону, по предварительной версии, водитель "Газели" не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Regius. Пострадавшие госпитализированы, водитель и пассажиры "Газели" — жители Труновского района, водитель иномарки — житель Ростовской области.