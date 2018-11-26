Во Владивостоке мужчина получил девять лет колонии за стрельбу в баре

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Житель Владивостока, стрелявший по посетителям бара, один из которых погиб, осужден на девять лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в связи с тем, что фигурант в ходе рассмотрения дела нарушил избранную меру пресечения, залог в сумме 500 тысяч рублей был обращен в доход государства" — пояснили на сайте ведомства.

Конфликт между посетителями бара на улице Верхнепортовой произошел в ночь на 18 мая 2013 года. Молодые люди вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, один из них открыл огонь из травматики. Из трех его оппонентов один погиб, два получили ранения. Полиция установила, что причиной конфликта стала ссора из-за очереди на заказ песни. Было возбуждено уголовное дело. Стрелок был арестован, на допросе он сказал, что действовал в рамках самообороны.