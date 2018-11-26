Вертолет вылетел на поиски людей, пропавших на Байкале во время шторма

ИРКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски четырех мужчин, пропавших на Байкале во время шторма, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Ольхонском районе Иркутской области сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ ведут поиски пропавшего в воскресенье катера "Скорпион", на борту которого находились четверо мужчин. По данным спасателей, катер опрокинулся во время штормового ветра. Один из пассажиров успел позвонить родственникам и сообщить о ЧП. На месте происшествия работают два катера и береговая поисковая группа.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавших людей. На борту находятся три спасателя", — сообщил собеседник агентства.

В октябре спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, авиация МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры вели поиски трех пропавших рыбаков. Мужчины на лодке "Обь" вышли из поселка Листвянка в Большие Коты и пропали во время шторма. Спустя несколько дней лодка была обнаружена в районе Кругобайкальской железной дороги неподалеку от населенного пункта Шарыжалгай. Рыбаков до сих пор обнаружить не удалось.