В Красноярском крае восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Электроснабжение всех потребителей ПАО "МРСК Сибири" в Красноярском крае, нарушенное из-за сильного ветра и аномалий погоды, восстановлено, сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в воскресенье шквалистый ветер до 30 метров в секунду, мокрый снег и метель привели к многочисленным отключениям на Алтае, в Хакасии, Тыве, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях. В Хакасии и Красноярске зафиксированы аномальные для этого времени года грозовые явления. В компании сообщили, что все перебои быстро устранялись.

"Энергоснабжение потребителей, запитанных от электроустановок филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Красноярскэнерго" восстановлено", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что особый режим работы действовал 24 и 25 ноября. Ограничения энергоснабжения были в Курагинском, Ермаковском, Манском, Шарыповском, Ачинском, Березовском и Емельяновском районах края. На пике работ были задействованы 180 человек, 67 единиц техники и 14 дизельных станций суммарной мощностью 2,1 МВт.