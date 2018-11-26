Новосибирский губернатор потребовал прекратить "стенопад" в школах

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от подчиненных прекратить "стенопад" в школах при ремонте и тщательно расследовать последнее обрушение стены во время замены окон.

Как сообщалось, 21 ноября кирпичная стена первого и второго этажей обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области в населенном пункте Чаинка Купинского района. В результате инцидента никто не пострадал, так как в этот момент детей в школе не было. По данным властей, площадь обрушения составила 120 квадратных метров. В здании происходила замена деревянных окон на пластиковые. До этого случая обрушение внутренней стены в школе произошло в марте в Сузунском районе.

"Стенопад в зданиях школ начинает беспокоить, потому что все последние инциденты происходили после проведения ремонтных работ. Понятно, что некоторые здания были построены еще в советские годы и требуют ремонта. Но любые работы должны быть организованы должным образом и не должны приводить к разрушению зданий", — сказал Травников на еженедельном оперативном совещании.

Глава региона поручил выяснить, как могут работы по замене оконных блоков привести к разрушению несущих перегородок стены.

В свою очередь, глава областного минобразования Сергей Федорчук сообщил, что комиссия областного минстроя еще работает и устанавливает причины обрушения стены, однако визуально видны нарушения, допущенные при строительстве здания, в частности, выпавший из стены кирпич "не имел на себе следов раствора".

Министр строительства региона Иван Шмидт подтвердил, что конструктив здания 1956 года постройки в этом месте пришел в негодность и стена, по сути, держалась на оконных рамах. Комиссия продолжает обследовать здание. Дети временно учатся в других зданиях.