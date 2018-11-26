Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело бывшего мэра города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Судебное заседание по делу бывшего мэра Нижнего Новгорода, бывшего вице-спикера областного законодательного собрания Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве и похищении человека, состоится 26 ноября, сообщает пресс-служба районного суда Нижнего Новгорода.
Кроме того, следствие обвиняет экс-чиновника в причастности к похищению человека, по делу которого фигурируют еще двое — экс-начальник отдела в ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин и старший оперуполномоченный отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД региона Роман Маркеев.
Нижегородский суд 21 ноября продлил арест всех трех фигурантов дела до 1 апреля 2019 года.
"Суд назначил дату судебного заседания по уголовному делу в отношении экс-мэра города Нижний Новгород. Предварительное слушание проходило в закрытом судебном заседании, по итогам которого было назначено основное судебное заседание на 26 ноября 2018 года 10 часов 00 минут", — сообщает пресс-служба суда.