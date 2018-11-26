Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело бывшего мэра города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Судебное заседание по делу бывшего мэра Нижнего Новгорода, бывшего вице-спикера областного законодательного собрания Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве и похищении человека, состоится 26 ноября, сообщает пресс-служба районного суда Нижнего Новгорода.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года по обвинению в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, следствие обвиняет экс-чиновника в причастности к похищению человека, по делу которого фигурируют еще двое — экс-начальник отдела в ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин и старший оперуполномоченный отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД региона Роман Маркеев.

По версии следствия, в 2004 году Воронин, желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Сорокина, вместе с полицейскими, в числе которых был Маркеев, выследил потерпевшего и насильно посадил его в автомобиль Сорокина и вывез в лес, где Сорокин "применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия". Получив информацию, похищенного отпустили.

Нижегородский суд 21 ноября продлил арест всех трех фигурантов дела до 1 апреля 2019 года.

"Суд назначил дату судебного заседания по уголовному делу в отношении экс-мэра города Нижний Новгород. Предварительное слушание проходило в закрытом судебном заседании, по итогам которого было назначено основное судебное заседание на 26 ноября 2018 года 10 часов 00 минут", — сообщает пресс-служба суда.