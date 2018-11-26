Мосгорсуд проверит законность приговора фигурантам дела "бога Кузи"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник планирует вынести решение по жалобе на приговоры по делу секты "бога Кузи", сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.00.

Пресненский суд Москвы 16 июля приговорил Андрея Попова к пяти годам колонии общего режима. Суд признал "бога Кузю" виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Другие фигуранты уголовного дела — Галина Маркевич, Надежда Розанова и Жанна Фролушкина — получили почти по пять лет по двум эпизодам мошенничества.

Также суд удовлетворил большую часть гражданских исков, заявленных потерпевшими.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности".

Согласно обвинительному заключению, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников.

Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1,2 тысячи ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".