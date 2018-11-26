Суд в Москве рассмотрит дело о подготовке членами "Артподготовки"* теракта

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Московский окружной военный суд приступит в понедельник к рассмотрению уголовного дела в отношении активистов экстремистского движения "Артподготовка"*, которых обвиняют в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Судебное заседание назначено на 11.00. Оно пройдет в открытом для слушателей режиме", — рассказала пресс-секретарь.

Следственный комитет ранее возбудил дело о террористическом сообществе, в рамках которого Щербинский суд Москвы заключил под стражу участников "Артподготовки"* Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова. Все трое, по данным следствия, безработные, "имеют навыки конспирации" и участвовали в подготовке теракта в Москве.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.