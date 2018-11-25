В Башкирии автобус наехал на табун лошадей

УФА, 25 ноя — РИА Новости. Пассажирский автобус в Башкирии наехал на табун лошадей, погибли четверо животных, человеческих жертв нет, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье на автодороге Мелеуз-Сыртланово в Мелеузовском районе Башкирии.

"Житель города Мелеуз, управляя пассажирским автобусам "Нефаз", совершил наезд на лошадей, которые, предположительно, внезапно выбежали на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре лошади", — сообщили в полиции Башкирии.

Ведомство информирует, что в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было, водитель не пострадал.