В Волгограде устранили последствия аварии на тепломагистрали

ВОЛГОГРАД, 25 ноя — РИА Новости. Устранение аварии, произошедшей на тепломагистрали в Волгограде утром в воскресенье, продолжается, в школу, детский сад и 10 домов тепло уже поступило, в ожидании подключения еще восемь зданий, сообщили РИА Новости в волгоградской "Концессии теплоснабжения".

Ранее сообщалось, что около 5 тысяч человек, школа и детский сад остались без тепла из-за утренней аварии на трубе теплоснабжения в Краснооктябрьском районе Волгограда.

"Из первоначальной зоны отключения вывели 10 домов, детский сад и школу. "…" На данный момент в зоне отключения осталось восемь жилых домов, социальные объекты в этот перечень не входят", — сообщили РИА Новости в компании.

Как уточнил собеседник агентства, работы на аварийном участке продолжаются, заваривается шов на трубе, процесс займет еще около двух часов.