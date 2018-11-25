В Томской области ликвидировали пожар в мебельном цехе

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Пожарные в воскресенье потушили горевший в селе Кафтанчиково Томской области цех по производству мебели на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА новости в воскресенье представитель ГУМЧС по региону.

"Ликвидация пожара в 21.40 (17.40 мск). Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 17.04 (13.04 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании, где располагался цех по производству мебели. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.