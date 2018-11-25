В окрестностях Уфы столкнулись около десяти машин

УФА, 25 ноя — РИА Новости. Порядка 10 легковых автомобилей столкнулись перед въездом в Уфу в воскресенье вечером, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

Массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Аэропорт перед въездом в город около 19.30 (17.30 мск). По этой причине затруднено движение в Уфу. Предположительно, жертв нет. На место происшествия подъехали сотрудники дорожной инспекции.

РИА Новости пока не располагает официальной информацией по ДТП.

В воскресенье в Уфе идет обильный снег, на дорогах снежные заносы.