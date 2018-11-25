Раненная в Махачкале певица Машидат Омарасхабова находится в реанимации

МАХАЧКАЛА, 25 ноя — РИА Новости. Дагестанская певица Машидат Омарова, раненная неизвестным в Махачкале, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

"Она находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Ее прооперировали, сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказал собеседник агентства.

Днем в воскресенье представитель ГУ МВД по республике сообщал, что Омарова была ранена во дворе своего дома неизвестным из огнестрельного оружия, певицу госпитализировали и прооперировали. По данным МВД, она находилась в стабильном состоянии.

Представитель ГУ МВД отмечал, что возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.