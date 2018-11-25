В санаториях Кисловодска восстановили теплоснабжение

ПЯТИГОРСК, 25 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение четырех санаториев в Кисловодске восстановлено после утечки на теплотрассе, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье санаторий "им. Георгия Димитрова", "Смена", санаторий "им. С.М. Кирова" и санаторий "Кисловодск" остались без тепла из-за утечки на теплотрассе.

"По уточненной информации, в 14:00 сварочные работы полностью завершены, начато заполнение системы. В 16:00 система заполнена по штатной схеме", — сообщили в ведомстве.