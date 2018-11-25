В Махачкале ранили певицу Машидат Омарову

МАХАЧКАЛА, 25 ноя — РИА Новости. Неизвестный ранил в Махачкале дагестанскую певицу Машидат Омарову, она госпитализирована и прооперирована, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

"Омарова была ранена во дворе своего дома неизвестным лицом из огнестрельного оружия, она была госпитализирована и прооперирована. На данный период ее состояние оценивается как стабильное", — рассказал собеседник агентства.

Представитель ГУ МВД отметил, что возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.