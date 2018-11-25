Жительница ЯНАО получила ожоги, упав в яму после коммунальной аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя — РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа получила ожоги после того, как упала в яму, образовавшуюся из-за аварии на сетях теплоснабжения, сообщает в воскресенье региональная прокуратура.

Уточняется, что авария на теплосетях многоквартирного дома в городе Надым произошла в субботу.

"В ходе уборки с придомовой территории декоративных конструкций жительница указанного дома провалилась в образовавшуюся при обвале грунта яму, получив при этом термический ожог 40 процентов тела", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в отношении управляющей и ресурсоснабжающей компаний проводится проверка. В частности, прокуратура планирует дать правовую оценку действиям или бездействию указанных предприятий, своевременности устранения аварии. Кроме того, надзорный орган оценит соблюдение техники безопасности на теплосетях и полноту проведенных работ при подготовке к осенне-зимнему периоду.