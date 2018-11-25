В Томской области загорелся цех по производству мебели

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Цех по производству мебели горит в селе Кафтанчиково Томской области на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА новости в воскресенье представитель ГУМЧС по региону.

"В 17.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании в селе Кафтанчиково Томского района. Это цех по производству мебели. Площадь пожара — 600 квадратных метров. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте от МЧС работает 10 единиц техники и около 30 человек, пожару присвоен повышенный ранг сложности. "Идет проливка", — добавил представитель ГУМЧС.