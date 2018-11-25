В МЧС назвали причину хлопка в жилом доме в Перми

ПЕРМЬ, 25 ноя — РИА Новости. Причиной хлопка, в результате которого были выбиты стекла и повреждены межкомнатные перегородки в одной из квартир в жилом доме Перми, стал взрыв газового баллончика, сообщил в видеообращении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю, заместитель начальника службы — полковник Игорь Хлебников.

Утром в воскресенье в одной из квартир девятиэтажного кирпичного дома на улице Клары Цеткин, 19 произошел хлопок, в результате которого в комнате было разрушено остекление, повредились межкомнатные перегородки (не несущих стен). Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство.

Во время ЧП никто не пострадал, из дома в расположенный рядом спортивный комплекс были эвакуированы 100 человек. Сотрудники "Газпром распределение Пермь" неисправностей в работе газового оборудования в доме не вывили.

После проверки кинологической службой взрывчатых веществ в доме не было обнаружено. Предварительное обследование также не выявило повреждений капитальных конструкций дома, что исключило угрозу обрушения.

"Произошел хлопок газового баллончика емкостью около 500 мл", — рассказал Хлебников.

По словам Хлебникова, на данный момент в дом уже вернулись жильцы всех квартир, кроме пострадавшей — они размещаются в маневренном фонде. Администрация Перми пообещала восстановить поврежденные комнаты.