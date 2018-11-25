Под Иркутском шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Рейсовый микроавтобус столкнулся с иномаркой на трассе "Сибирь" в Иркутской области, шесть человек пострадали, один из них госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

На трассе "Сибирь" в Зиминском районе около 14.00 (9.00 мск) произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

"По предварительным данным водитель автомобиля Lexus LX570 не справился с управлением и допустил касательное столкновение со встречным рейсовым микроавтобусом Mercedes, следовавшим из Иркутска в Тулун. В салоне находились 19 пассажиров, 6 человек пострадали, одному потребовалась госпитализация", — сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что среди пострадавших один несовершеннолетний. По данному происшествию полицейские проводят проверку.