На трассе под Кемерово произошли два ДТП с участием семи машин

КЕМЕРОВО, 25 ноя — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с участием семи автомобилей, которые произошли в воскресенье на территории Кемеровского района в сложных погодных условиях, в результате пострадали трое взрослых и ребёнок, сообщает региональный главк МВД.

"Два ДТП произошли сегодня в первой половине дня на участке автодороги "Кемерово — Лесная Поляна". С промежутком несколько минут произошли столкновения сначала двух, а затем ещё пяти автомобилей. По предварительной информации, причиной аварий послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. В результате за медицинской помощью обратились четыре человека: трое взрослых и один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ГИБДД, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в ведомстве.

"Движение на данном участке дороги регулируется сотрудниками ГИБДД, однако рекомендуем временно воздержаться от поездок в этом направлении", — добавили в ГУМВД.

Из-за сохраняющихся метелей с сильным ветром сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Автомобилистам рекомендуется во время движения выбирать скорость, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учётом дорожных условий. "Избегайте резких манёвров на зимней дороге. По возможности откажитесь от дальних поездок. Водителям грузовых автомобилей следует учитывать возможности своих транспортных средств при выборе маршрута и времени поездки. Пешеходам также стоит быть более осторожными", — добавили в ведомстве.