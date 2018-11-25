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Происшествия

В Перми в квартире произошел хлопок неустановленного характера

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны. Архивное фотоСотрудник пожарной охраны. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 25 ноя — РИА Новости. Хлопок неустановленной причины выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в одной из квартир жилого дома в Перми, сообщается на сайте ГУМЧС России по Пермскому краю.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на шестом этаже десятиэтажного дома в поселке Пригорское в Смоленской области, где произошел взрыв газа
© РИА Новости / МЧС РФ
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Дом в Смоленской области, где произошел хлопок газа, будет восстановлен

По оперативной информации, в воскресенье в 07.50 поступило сообщение о запахе дыма в одной из квартир девятиэтажного кирпичного дома в Свердловском районе города, расположенного на улице Клары Цеткин, 19.

"По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одной из квартир разрушено остекление в комнате, кроме того, имеются повреждения межкомнатных перегородок в одной из квартир (не несущих стен). По предварительным данным, это произошло в результате хлопка неизвестного характера", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Аварийной бригадой "Газпром распределение Пермь" было проверено газовое оборудование в доме, неисправностей не выявлено. Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство. При этом хозяев на момент хлопка дома не было.

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы. 10 ноября 2018
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
СК начал проверку после пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

На место происшествия оперативно выехали начальник ГУМЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, глава города Дмитрий Самойлов и директор ГКУ "Гражданская защита" Перми Александр Стяжкин.

По информации пресс-службы администрации Перми, из дома были эвакуированы 100 человек. Для обогрева им были предоставлены помещения расположенного рядом спортивного комплекса "БМ".

"Представители экстренных служб провели обследование подъезда и доложили, что повреждений несущих конструкций не обнаружено, угрозы жизни и здоровью людей нет. По итогам совещания принято решение ввести режим повышенной готовности", — сообщают в городской администрации.

По данным мэрии, сейчас эвакуированные жители подъезда уже возвращаются в свои квартиры. Администрация Перми дала обещания восстановить поврежденные комнаты.

Обследование жилого дома в Перми, в котором хлопок неустановленной причины выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в одной из квартир, не выявило наличие взрывчатых веществ.

"Специалистами кинологической службы проведено обследование жилого дома, взрывчатых веществ не обнаружено", — говорится в сообщении.

Дежурная часть МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Причиной хлопка газа в доме под Челябинском могла стать потухшая плита

По данным МЧС, по предварительному заключению специалиста – заведующего кафедры Пермского политехнического университета, повреждений капитальных конструкций дома не выявлено, угрозы обрушения жилого дома нет.

По факту ЧП проведено выездное заседание КЧС и ОПБ под руководством главы администрации Перми Дмитрия Самойлова, принято решение о возвращении жильцов всех квартир в жилой дом, кроме двух пострадавших квартир, которые будут размещены в маневренном фонде. По заверению мэрии, поврежденные комнаты будут восстановлены.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Фёдор Барсуков
Ничосе, кто-то бобовых переел.
11:05
25.11.2018
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