В Перми в квартире произошел хлопок неустановленного характера

ПЕРМЬ, 25 ноя — РИА Новости. Хлопок неустановленной причины выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в одной из квартир жилого дома в Перми, сообщается на сайте ГУМЧС России по Пермскому краю.

По оперативной информации, в воскресенье в 07.50 поступило сообщение о запахе дыма в одной из квартир девятиэтажного кирпичного дома в Свердловском районе города, расположенного на улице Клары Цеткин, 19.

"По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одной из квартир разрушено остекление в комнате, кроме того, имеются повреждения межкомнатных перегородок в одной из квартир (не несущих стен). По предварительным данным, это произошло в результате хлопка неизвестного характера", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Аварийной бригадой "Газпром распределение Пермь" было проверено газовое оборудование в доме, неисправностей не выявлено. Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство. При этом хозяев на момент хлопка дома не было.

На место происшествия оперативно выехали начальник ГУМЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, глава города Дмитрий Самойлов и директор ГКУ "Гражданская защита" Перми Александр Стяжкин.

По информации пресс-службы администрации Перми, из дома были эвакуированы 100 человек. Для обогрева им были предоставлены помещения расположенного рядом спортивного комплекса "БМ".

"Представители экстренных служб провели обследование подъезда и доложили, что повреждений несущих конструкций не обнаружено, угрозы жизни и здоровью людей нет. По итогам совещания принято решение ввести режим повышенной готовности", — сообщают в городской администрации.

По данным мэрии, сейчас эвакуированные жители подъезда уже возвращаются в свои квартиры. Администрация Перми дала обещания восстановить поврежденные комнаты.

Обследование жилого дома в Перми, в котором хлопок неустановленной причины выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в одной из квартир, не выявило наличие взрывчатых веществ.

"Специалистами кинологической службы проведено обследование жилого дома, взрывчатых веществ не обнаружено", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, по предварительному заключению специалиста – заведующего кафедры Пермского политехнического университета, повреждений капитальных конструкций дома не выявлено, угрозы обрушения жилого дома нет.

По факту ЧП проведено выездное заседание КЧС и ОПБ под руководством главы администрации Перми Дмитрия Самойлова, принято решение о возвращении жильцов всех квартир в жилой дом, кроме двух пострадавших квартир, которые будут размещены в маневренном фонде. По заверению мэрии, поврежденные комнаты будут восстановлены.