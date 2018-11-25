В Балашихе локализовали пожар на строительном рынке

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Крупный пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров на строительном рынке в городском округе Балашиха Московской области удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что ангар на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе в горокруге Балашиха горит на площади 450 квадратных метров, затем огонь перешёл на второй ангар, площадь возгорания выросла до 1,2 тысячи "квадратов".

"В 10.22 объявлена локализация пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.