В Балашихе площадь пожара на строительном рынке выросла до 1200 "квадратов"

Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото

Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Площадь пожара на строительном рынке в городском округе Балашиха в Московской области увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, огонь перешел на второй ангар, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что ангар на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе в горокруге Балашиха горит на площади 450 квадратных метров.

"В настоящее время горят два ангара со стройматериалами, площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.