В Ростовской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченская. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

"В ходе разбора сгоревших конструкций на месте пожара обнаружены тела четырех погибших", — сказал собеседник агентства. Их личности устанавливаются. Предварительными причинами пожара являются нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

На сайте СК РФ сообщается, что "проводится проверка по факту обнаружения тел четырех человек после тушения пожара в одном из домовладений станицы Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области.

По предварительным данным, 25 ноября 2018 года после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела проживавших там мужчины, женщины и двух детей 2007 и 2015 годов рождения. Повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не установлено.